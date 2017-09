Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Playcenter irá reabrir em terreno do Shopping Aricanduva

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 73 visitas.





Rafa! em 8 Set 2017 - 0:19



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2149 | São Paulo - SP

Playcenter irá reabrir em terreno do Shopping Aricanduva





Dentro dos próximos meses, os fãs do Playcenter, tradicional parque de diversões da cidade de São Paulo, poderão matar a saudade.





O parque de diversão fechou as portas na Marginal Tietê em julho de 2012, depois de 39 anos de funcionamento





O Shopping Aricanduva confirmou que o parque vai reabrir as portas em um dos terrenos que faz parte do Centro Comercial Leste Aricanduva.



O complexo abriga, além do próprio shopping, três hipermercados, o Auto Shopping, especializado na venda de veículos, duas grandes lojas de material de construção, a Faculdade UniSantana e o Shopping Interlar, que reúne lojas de móveis e decoração.



As obras do novo Playcenter já começaram. A entrega está prevista ainda para esse ano.



Nesse novo projeto os brinquedos ficarão dentro de um espaço fechado, que será bem menor do que o tamanho do antigo parque (de 85 mil metros quadrados). As obras do novo Playcenter já começaram. A entrega está prevista ainda para esse ano.



De acordo com Marcos Hirai, sócio-diretor da consultoria GS&BGH Retail Real Estate, a mistura de espaços de entretenimento e centros comerciais são uma tendência em outros países.



Hirai afirma que o Playcenter deverá ser o primeiro de muitos parques e centros de entretenimento que deverão abrir nos próximos anos. “Com o fim da crise, novos investimentos serão feitos em espaços que unem diversão e compras”, afirma Hiari.











ANTIGO PARQUE



O Playcenter funcionou durante 39 anos e marcou gerações de paulistanos. Entre as atrações que deixaram saudades estão as Noites do Terror, Montanha Encantada, Tornado, Boomerang, Evolution, La Bamba, Super Jet, Tornado, Looping Star e Splash.



O parque fechou as portas em julho de 2012. Na época, a empresa afirmou que iria reformar o espaço para criar novas atrações.



A reinauguração deveria ocorrer em 2014. Mas não foi isso que aconteceu.



O terreno, localizado na Marginal Tietê, deu lugar a um estacionamento e a um conjunto de prédios comerciais e residenciais.



FOTOS e VÍDEO: Sebastião Moreira/Estadão Conteúdo e Willian Chausse/Diário do Comércio



Veja a galeria de fotos do novo Playcenter:





http://dcomercio.com.br/categoria/negocios/play...opping-aricanduva Dentro dos próximos meses, os fãs do Playcenter, tradicional parque de diversões da cidade de São Paulo, poderão matar a saudade.O Shopping Aricanduva confirmou que o parque vai reabrir as portas em um dos terrenos que faz parte do Centro Comercial Leste Aricanduva.O complexo abriga, além do próprio shopping, três hipermercados, o Auto Shopping, especializado na venda de veículos, duas grandes lojas de material de construção, a Faculdade UniSantana e o Shopping Interlar, que reúne lojas de móveis e decoração.As obras do novo Playcenter já começaram. A entrega está prevista ainda para esse ano.Nesse novo projeto os brinquedos ficarão dentro de um espaço fechado, que será bem menor do que o tamanho do antigo parque (de 85 mil metros quadrados). As obras do novo Playcenter já começaram. A entrega está prevista ainda para esse ano.De acordo com Marcos Hirai, sócio-diretor da consultoria GS&BGH Retail Real Estate, a mistura de espaços de entretenimento e centros comerciais são uma tendência em outros países.Hirai afirma que o Playcenter deverá ser o primeiro de muitos parques e centros de entretenimento que deverão abrir nos próximos anos. “Com o fim da crise, novos investimentos serão feitos em espaços que unem diversão e compras”, afirma Hiari.ANTIGO PARQUEO Playcenter funcionou durante 39 anos e marcou gerações de paulistanos. Entre as atrações que deixaram saudades estão as Noites do Terror, Montanha Encantada, Tornado, Boomerang, Evolution, La Bamba, Super Jet, Tornado, Looping Star e Splash.O parque fechou as portas em julho de 2012. Na época, a empresa afirmou que iria reformar o espaço para criar novas atrações.A reinauguração deveria ocorrer em 2014. Mas não foi isso que aconteceu.O terreno, localizado na Marginal Tietê, deu lugar a um estacionamento e a um conjunto de prédios comerciais e residenciais.FOTOS e VÍDEO: Sebastião Moreira/Estadão Conteúdo e Willian Chausse/Diário do ComércioVeja a galeria de fotos do novo Playcenter:























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído