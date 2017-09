Você está lendo um tópico

Sismo de magnitude 8 abala costa do México

Ricardo em 8 Set 2017 - 3:44 Administração



Sismo de magnitude 8 abala costa do México



Fonte:



Um sismo de magnitude 8 na escala de Richter atingiu a costa sul do México durante a noite, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



Há relatos de prédios a abanar na Cidade do México, a capital do país, e de pessoas que deixaram os edifícios em pijama, depois de ouvirem os alarmes soar, pouco antes da meia-noite.



O epicentro do terramoto foi a 123 quilómetros a sudoeste da cidade de Pijijiapan, a uma profundidade de 33 quilómetros.



Este é o sismo mais forte no país desde 1985, quando um outro terramoto destruiu vários edifícios e matou milhares de pessoas.



"Nunca estive num sítio onde a terra tivesse tremido tanto. Primeiro até ri, mas quando ficámos sem eletricidade não sabia o que fazer", disse Carlos Briceno, um arquiteto de 31 anos que está de visita à Cidade do México.



Fonte: http://www.tsf.pt/internacional/interior/sismo-...xico-8756027.html Um sismo de magnitude 8 na escala de Richter atingiu a costa sul do México durante a noite, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.Há relatos de prédios a abanar na Cidade do México, a capital do país, e de pessoas que deixaram os edifícios em pijama, depois de ouvirem os alarmes soar, pouco antes da meia-noite.O epicentro do terramoto foi a 123 quilómetros a sudoeste da cidade de Pijijiapan, a uma profundidade de 33 quilómetros.Este é o sismo mais forte no país desde 1985, quando um outro terramoto destruiu vários edifícios e matou milhares de pessoas."Nunca estive num sítio onde a terra tivesse tremido tanto. Primeiro até ri, mas quando ficámos sem eletricidade não sabia o que fazer", disse Carlos Briceno, um arquiteto de 31 anos que está de visita à Cidade do México.Por agora, não há registo de danos ou vítimas.











Ricardo em 8 Set 2017 - 3:45 Administração



Os canais locais falam em 8,4 pontos.



Estão mostrando as imagens. Tudo muito forte.



Aqui em Monterrey não foi sentido.





Ricardo em 8 Set 2017 - 3:47 Administração



Falaram agora que confirmaram que foi 8.4 graus!! Seguido de outro com 8.1 graus!





Ricardo em 8 Set 2017 - 4:04 Administração



Forte terremoto sacode a costa sul do México e dispara alerta de tsunami



http://www.dw.com/pt-br/forte-terremoto-sacode-...sunami/a-40409934



Após tremor de magnitude 8, autoridades ordenaram a imediata evacuação da população costeira em caso de tsunami. Alerta vale para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.







Um terremoto de magnitude 8,4 foi registrado na costa sul do México às 23h49 (hora local, 04h49 GMT) desta quinta-feira. Os residentes foram ordenados a evacuar após um alerta de tsunami ser emitido para a região mexicana e países vizinhos.



O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC) emitiu alerta de possíveis ondas gigantes para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.



O epicentro do tremor ocorreu 123 quilômetros a sudoeste da cidade costeira de Pijijiapan e a uma profundidade de 33 quilômetros. Sismo também foi sentido com força na Cidade do México, onde as pessoas correram às ruas quando os edifícios começaram a sacudir.



http://www.dw.com/pt-br/forte-terremoto-sacode-...sunami/a-40409934

Após tremor de magnitude 8, autoridades ordenaram a imediata evacuação da população costeira em caso de tsunami. Alerta vale para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.Um terremoto de magnitude 8,4 foi registrado na costa sul do México às 23h49 (hora local, 04h49 GMT) desta quinta-feira. Os residentes foram ordenados a evacuar após um alerta de tsunami ser emitido para a região mexicana e países vizinhos.O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC) emitiu alerta de possíveis ondas gigantes para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.O epicentro do tremor ocorreu 123 quilômetros a sudoeste da cidade costeira de Pijijiapan e a uma profundidade de 33 quilômetros. Sismo também foi sentido com força na Cidade do México, onde as pessoas correram às ruas quando os edifícios começaram a sacudir.Mais informações em instantes...





Ricardo em 8 Set 2017 - 4:05 Administração



As aulas foram suspensas em Chiapas (todo o estado) até verificarem todas as instalações





Ricardo em 8 Set 2017 - 4:10 Administração



Falam em possibilidade de tsunami. Mas são poucas as informações.

















