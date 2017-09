Passagem de furacão pelo Caribe faz Band mudar estreia de Exathlon Brasil

Por conta do furacão Irma , que atingiu a região do Caribe e se dirige neste momento para a Flórida (nos Estados Unidos), a Band decidiu transferir a estreia de Exathlon Brasil de 18 para 25 de setembro.



O programa de competição apresentado por Luís Ernesto Lacombe terá como cenário uma praia na República Dominicana .



No entanto, a passagem do furacão pela região motivou a emissora a alterar o início das gravações, que aconteceriam a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. O cronograma será retomado assim que as condições na região forem normalizadas.