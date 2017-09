Participante vira as costas para jurados em programa e tensão cresce

No programa do próximo sábado, 9 de setembro, os jurados do BBQ Brasil – Churrasco na Brasa estarão mais exigentes do que o normal. Durante a prova individual, onde os 12 churrasqueiros amadores terão que assar uma picanha em 45 minutos e com carvão limitado, um participante conhece de perto a ira de Tossi e Dahoui ao infringir uma regra do programa.



Para descobrir o ponto de sua carne, o competidor fatia um pedaço de sua picanha antes da entrega aos jurados. Ao se deparar com a situação, Tossi vai até o quiosque de trabalho e não poupa críticas. “ Eu vou descartar sua carne! Isso aqui é um reality e nós temos câmeras em todos os lugares. Mesmo que eu não esteja na bancada, você está sendo monitorado e nunca foi permitido fatiar a carne antes da entrega ”, diz. O pedido dos jurados era de que a picanha fosse entregue inteira e que o ponto fosse descoberto no momento da degustação.



No momento da entrega do prato, o participante dá as costas para Dahoui e é a vez da chef ser implacável com o participante. “ Você ficou bravo com a gente? Com você? Com o que aconteceu? Você acha mesmo que é certo virar as costas e sair andando? ”, contesta.



Na prova em grupo, os jurados da primeira temporada do BBQ, Carlos Bertolazzi e Rogério De Betti, e a vencedora de 2016, Isabela Dellal, ensinam a assar uma costela bovina no infernillo. Um equipamento que une três chapas em diferentes andares onde existe fogo nas extremidades e a carne no centro.