TV Gazeta investe na programação com "Sempre Bela"

Olá, internautas



Neste domingo (03/09), a TV Gazeta estreou "Sempre Bela". A nova atração é comandada pela "Ana Furtado" da emissora, Marisy Idalino, e pelo cabeleireiro Sylvio Rezende que participa semanalmente do "Mulheres". A nova aposta do canal da Fundação Cásper Líbero tem a missão de alavancar o "Festa Sertaneja", do padre Alessandro Campos.



Desse modo, a TV Gazeta investe na programação. E isso é muito bom. Aos domingos, de uns tempos para cá, a emissora exibia reprises dos programas que ocupam a grade de segunda a sexta. Ao contrário do show do religioso, "Sempre Bela" apresenta uma maior variedade dos quadros. O público até pode tirar suas dúvidas, através do Whatsapp. A dupla de apresentadores recebeu a visita de Kaká Moraes, um maquiador das celebridades que passou boas dicas.



Há também o tradicional quadro da transformação que já passa por diferentes atrações da TV brasileira. Além de abordar pautas sobre estética, como as interessantes pinceladas chinesas nas unhas, Marisy entrevistou a analista do Sebrae, Simone Vagati, que passaria orientações de como abrir e manter o próprio negócio.



Porém, o bate-papo, que poderia ter sido o ponto alto desta estreia, ficou vaga. A entrevistada falou genericamente sobre dicas de capacitação ao empresariado. Basicamente, orientou os interessados a entrar em contato com o Sebrae. Faltaram ações concretas no arrazoado que poderiam esclarecer pontos obscuros do público.



"Sempre Bela" é uma opção na guerra dominical que atualmente aposta no chororô e dramas familiares. O novo programa poderia abarcar o universo masculino e não focar apenas na beleza feminina.



Fabio Maksymczuk