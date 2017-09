Drama e suspense movimentam as estreias deste final de semana na HBO e Telecine Premium

Muito drama e suspense aguarda o assinante dos canais HBO e Telecine Premium neste sábado, dia 9 de setembro, a partir das 22h.



Tom Cruise reprisa seu papel em " Jack Reacher - Sem Retorno " no Telecine Premium . Reacher retorna à base militar onde serviu na Virgínia, onde pretende levar uma major local para jantar. Só que, logo ao chegar, descobre que ela está presa, acusada de ter vazado informações confidenciais do exército. Estranhando a situação, Reacher resolve iniciar uma investigação por conta própria e logo descobre que o caso é bem mais pessoal do que imaginava.



Miles Teller e Aaron Eckhart estão no drama biográfico " Sangue Pela Glória ", em cartaz na HBO , que traz a história do campeão mundial de boxe, Vinny Pazienza, que após um grave acidente automobilístico não sabia se voltaria a andar. Um dos retornos mais incríveis do mundo do esporte.