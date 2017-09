HBO Plus estreia temporada final de Vice Principals

A comédia Vice Principals está de volta para sua segunda e última temporada, composta por nove episódios, no dia 17 de setembro às 23h30, no canal HBO Plus . Todo domingo, um episódio inédito vai ao ar no mesmo horário.



Na série, Danny McBride (Eastbound & Down, da HBO) interpreta Neal Gamby e Walton Goggins (indicado ao Emmy® por Justified) é Lee Russell, o outro protagonista de Vice Principals, criada por McBride e Jody Hill.



Nesta segunda temporada, um novo semestre começa no tumultuado ano letivo da escola North Jackson High, e Gamby e Russell vão descobrir que a única coisa mais difícil do que conquistar o poder é conseguir mantê-lo.