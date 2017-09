Você está lendo um tópico

Criança Esperança e Lollapalooza Brasil fazem parceria inédita

Lollapalooza Brasil 2018 poderá contribuir com o Criança Esperança . Em uma parceria inédita com um dos maiores festivais de música do mundo, ao doar o valor de 30 reais para a campanha, qualquer pessoa pagará 50% do valor do Lolla Pass - válido para os três dias de festival, com vendas abertas ao público em geral a partir do dia 16 de setembro – e, ao doar 20 reais, terá 50% de desconto no Lolla Day , disponível em breve.



As contribuições para a campanha e as entradas podem ser adquiridas pelo site www.lollapaloozabr.com, na bilheteria oficial ou nos pontos de venda espalhados pelo país.























