Janot denuncia cúpula do PMDB no Senado por Organização Criminosa

Ademir em 8 Set 2017 - 19:04



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3551 | Paranavaí - PR





O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (8) denúncia contra políticos do PMDB do Senado.



Foram denunciados os senadores Edison Lobão (MA), Jader Barbalho (PA), Renan Calheiros (AL), Romero Jucá (RR) e Valdir Raupp (RO), além do ex-senador e ex-presidente José Sarney.



Também foi denunciado o ex-senador pelo PSDB e ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.



A acusação aponta crime de organização criminosa, cuja pena varia entre 3 a 8 anos de prisão, além de multa. Para a PGR, há indícios de que o grupo mantinha controle sobre as diretorias Internacional e de Abastecimento da Petrobras, além da Transpetro, para angariar propinas de fornecedores da estatal.



Além da pena de prisão, Janot quer que os atuais senadores percam seus mandatos e que todos paguem R$ 200 milhões, metade como devolução de desvios e outra metade como indenização por danos morais. O restante do valor desviado poderá ser cobrado em outros processos, segundo a PGR.



Em nota, o senador Romero Jucá afirmou que "acredita na seriedade do STF ao analisar as denúncias apresentadas pelo PGR" e que "espera, contudo, celeridade nas investigações."



O G1 procurou assessoria ou advogado dos senadores Edison Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros e Valdir Raupp, além dos ex-senadores José Sarney e Sérgio Machado, e aguardava resposta até a última atualização desta reportagem.





http://g1.globo.com/politica/noticia/janot-denu...o-criminosa.ghtml











Larry.Tate em 8 Set 2017 - 19:32



anos | Out 2007 | Mensagens: 2211 | São Paulo - SP

Quero mais é que eles se lasquem.





CRISPIM em 8 Set 2017 - 19:45 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7090 | Itajaí - SC

MOVIDO PARA "FÓRUM POLÍTICA"





CRISPIM em 8 Set 2017 - 19:56 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7090 | Itajaí - SC

No Brasil não tem STF para julgar os ricos, sempre são absolvidos de seus crimes.

São como putas velhas, abrem as pernas quando se trata de gente com $$$$.



Esta quadrilha acima, é mais uma que a Lei protege e quase certo que não irão ser presos.



Abs.

















