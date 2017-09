Você está lendo um tópico

Tralli e Ticiane vão casar em Campos do Jordão com festa para 250 pessoas.

1pmafm em 8 Set 2017 - 19:45



anos | Jul 2008 | Mensagens: 60 | Campo Grande - MS



Colunista do UOL

08/09/2017 14h11Atualizada em 08/09/2017 14h11



Ana Hickmann (ao lado do marido, Alexandre) será madrinha do casamento de Ticiane e Cesar Tralli

Imagem: Reprodução/Instagram/ahickmann

O jornalista Cesar Tralli, da Globo, e a apresentadora Ticiane Pinheiro, da Record, vão casar no dia 2 de dezembro, um sábado de lua cheia, no hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão.



No fim de semana de núpcias, o casal reservou todo o hotel, que tem apenas 37 quartos (de luxo).



No hotel ficarão hospedados as famílias de ambos, bem como padrinhos e madrinhas da cerimônia.



A festa será relativamente pequena: apenas 250 convidados. Quem está cuidando dos preparativos é Renato Aguiar, de Ribeirão Preto.



Entre os padrinhos estará o estilista Ricardo Almeida. Ele é César são amigos há mais de 20 anos.



A promoter Carol Sampaio --prima de Tici-- e a apresentadora Ana Hickmann (Record) também serão madrinhas.



O jornalista de 46 anos e a apresentadora de 41 anos escolheram Campos do Jordão porque a cidade se tornou o refúgio preferido do casal desde que começaram a namorar (pela primeira vez) três anos atrás.



Nas últimas semanas, Tralli e Tici, um dos casais com mais fãs e seguidores no país, enfrentaram dificuldades não só em conseguir um lugar bonito e sossegado para fazer o casamento; também sofreram até com vazamento de imagens dos convites de noivado, feitos em teste por uma gráfica.



No ano passado, os dois se separaram após dois anos de relacionamento, mas depois o "amor venceu" (como disse Tralli) e eles reataram.



Um mês depois esta coluna antecipou que o casamento sairia ainda este ano.



