José Dirceu diz que prefere morrer a delatar como Palocci

Larry.Tate em 9 Set 2017 - 16:08



anos | Out 2007 | Mensagens: 2215 | São Paulo - SP



O ex-ministro durante sua transferência para prisão no Paraná



09/09/2017 02h00



José Dirceu, condenado na Operação Lava Jato, diz que prefere "morrer" antes de delatar, como tenta fazer o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci.



PREÇO

O próprio Dirceu, questionado sobre o depoimento em que Palocci envolve Lula diretamente com o recolhimento de propinas para o PT, respondeu a interlocutores: "Só luta por uma causa quem tem valor. Os que brigam por interesse têm preço. Não que não me custe dor, sofrimento, medo e às vezes pânico. Mas prefiro morrer que rastejar e perder a dignidade".



FICHA

O depoimento do ex-ministro da Fazenda ao juiz Sergio Moro levou a uma comparação entre o comportamento dele e de condenados como Dirceu e João Vaccari, ex-tesoureiro do PT. Os dois suportariam tudo em nome de uma "causa". Já Palocci jamais teria tido qualquer compromisso com ela.



Larry.Tate em 9 Set 2017 - 16:11



anos | Out 2007 | Mensagens: 2215 | São Paulo - SP

No ideário da esquerda, em especial no do PT, esse sujeito é o herói do povo brasileiro.



Temos uma troca de valores sem precedentes no Brasil

Os petistas dizem que um criminoso é herói do povo. Duvido que qualquer pessoa de bem concorde em dar a um bandido o status de herói.

















