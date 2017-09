Você está lendo um tópico

Inédita, arma apreendida no Rio é a mesma dos filmes do Rambo

Knight em 10 Set 2017 - 1:37



BRASIL



Inédita, arma apreendida no Rio é a mesma dos filmes do Rambo

Pela primeira vez, Polícia Militar encontrou metralhadora M60, não acessível até mesmo pelo exército

Por Guilherme Dearo

9 set 2017, 13h18 - Publicado em 9 set 2017, 13h17





São Paulo – Uma arma apreendida pela polícia militar no Rio, durante uma operação nas favelas de Parada de Lucas e Vigário Geral, é um modelo idêntico ao usado pelo personagem Rambo em seus filmes de guerra.



É a primeira vez que a metralhadora M60, calibre 7,62, é achada no Brasil. De fabricação americana, tem alto poder de dano. Os policiais também encontraram a cinta de munição da arma.



Nem o exército brasileiro tem acesso a uma metralhadora como a M60.



Ao jornal O Globo, o diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança no Rio, Vinícius Cavalcante, ficou surpreso com a existência até então inédita da arma em território brasileiro.



Ele acredita que a arma chegou ao Rio após a desmobilização das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).



Para ele, a presença da arma é alarmante e revela “sinais de guerra”.



Os tiros da M60 não passam por blindagens usadas pela polícia e pelo exército, mas vencem blindagens comerciais, como as de carros de passeio.





