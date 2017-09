Você está lendo um tópico

Furacão Irma: Vídeo mostra meteorologista arrastado pelo vento

Paulo Frank em 10 Set 2017 - 14:53



anos | Set 2014 | Mensagens: 1533 | Ijuí - RS





Um vídeo publicado nas redes sociais dá a dimensão da força das rajadas.



Nas imagens, feitas pelo meteorologista Simon Brewer, seu colega Juston Drake mede a velocidade do vento na cidade de Key West e mal consegue ficar em pé. O tweet já foi compartilhado mais de 1200 vezes.

http://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/furac%C...;ocid=mailsignout O furacão Irma chegou ao sul da Flórida na manhã deste domingo, trazendo ventos de mais de 200 km/h.











mauro_directv em 10 Set 2017 - 15:53



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2542 | Foz do Iguaçu - PR

Impressionante realmente.





CRISPIM em 10 Set 2017 - 17:30 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7100 | Itajaí - SC





Vendo aqui via CNN





Abs. Muito estrago e mortes tem causado os furacões na América Central e do Norte.Vendo aqui via CNNAbs.

















