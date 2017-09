Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Janot e advogado de Joesley se encontram em boteco em Brasília

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 46 visitas.





Larry.Tate em 10 Set 2017 - 16:05



anos | Out 2007 | Mensagens: 2219 | São Paulo - SP

Informação sobre o encontro, que não estava na agenda, foi divulgada pelo site Antagonista



Redação

10 Setembro 2017 | 00h44







Foto: Reprodução/O Antagonista



O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se encontrou neste sábado, 9, com advogado Pierpaolo Bottini, que defende o empresário Joesley Batista, da JBS, em um bar em Brasília. A informação foi divulgada pelo site Antagonista.



O encontro não estava na agenda.



Segundo o site, Janot e o advogado de Joesley conversaram por cerca de 20 minutos. Os dois estavam em uma mesa ao lado de uma pilha de caixas de cerveja.



Uma foto obtida pelo site mostra Janot de óculos escuros, na mesa, ao lado do defensor de Joesley.



Ao site, o advogado de Joesley afirmou:



“Na minha última ida a Brasília, este fim de semana, cruzei casualmente com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, num local público e frequentado da capital. Por uma questão de gentileza, nos cumprimentamos e trocamos algumas palavras, de forma cordial. Não tratamos de qualquer questão outra ou afeita a temas jurídicos. Foi uma demonstração de que as diferenças no campo judicial não devem extrapolar para a ausência de cordialidade no plano das relações pessoais.”



http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-mac...teco-em-brasilia/ Foto: Reprodução/O AntagonistaO procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se encontrou neste sábado, 9, com advogado Pierpaolo Bottini, que defende o empresário Joesley Batista, da JBS, em um bar em Brasília. A informação foi divulgada pelo site Antagonista.O encontro não estava na agenda.Segundo o site, Janot e o advogado de Joesley conversaram por cerca de 20 minutos. Os dois estavam em uma mesa ao lado de uma pilha de caixas de cerveja.Uma foto obtida pelo site mostra Janot de óculos escuros, na mesa, ao lado do defensor de Joesley.Ao site, o advogado de Joesley afirmou:“Na minha última ida a Brasília, este fim de semana, cruzei casualmente com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, num local público e frequentado da capital. Por uma questão de gentileza, nos cumprimentamos e trocamos algumas palavras, de forma cordial. Não tratamos de qualquer questão outra ou afeita a temas jurídicos. Foi uma demonstração de que as diferenças no campo judicial não devem extrapolar para a ausência de cordialidade no plano das relações pessoais.”











CRISPIM em 10 Set 2017 - 17:26 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7100 | Itajaí - SC



E agora mais esta do Janot, está traindo o Brasil ao se encontrar com o advogado do inimigo da República (joesley), fora do expediente.



Devolvendo alguma mala de dinheiro?









Abs. Desde que o Ex-procurador da República Marcelo Miller foi trabalhar para a JBS ( Joesley), tudo é possível a maracutaia de corrupção que paira em Brasília.E agora mais esta do Janot, está traindo o Brasil ao se encontrar com o advogado do inimigo da República (joesley), fora do expediente.Devolvendo alguma mala de dinheiro?Abs.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído