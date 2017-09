Você está lendo um tópico

Televisão

Nova torre em Campinas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 158 visitas.





Leandro Renato em 11 Set 2017 - 12:48



anos | Abr 2009 | Mensagens: 17 | Campinas - SP

Olá amigos.



Alguém tem informações sobre a nova torre que está sendo erguida no Jardim São Gabriel, em Campinas? É uma estrutura que chama a atenção, pela altura, e se não me engano será a maior de lá.



Obrigado.











I'TOSTA em 11 Set 2017 - 14:20



anos | Nov 2006 | Mensagens: 184 | Sumaré - SP

Leandro Renato , moro na divisa Campinas/Sumaré no Bairro Matão. E um Técnico Antenista em visita em meu condomínio, me disse que dos Canais Digitais da RMC a Cultura HD teria intenções de transferir suas transmissões do Castelo para o São Gabriel, por isso desconfio que seja da Tv Cultura.

- Aliás não sei como vai ficar depois que a TV Paulínia digitalizar pois ela é Rede Cultura também. Ficaríamos com duas Culturas?

Inclusive a Tv Paulínia já está autorizada.



http://lineup.tv.br/cidade.php?idC=363 - Olá, moro na divisa Campinas/Sumaré no Bairro Matão. E um Técnico Antenista em visita em meu condomínio, me disse que dos Canais Digitais da RMC a Cultura HD teria intenções de transferir suas transmissões do Castelo para o São Gabriel, por isso desconfio que seja da Tv Cultura.- Aliás não sei como vai ficar depois que a TV Paulínia digitalizar pois ela é Rede Cultura também. Ficaríamos com duas Culturas?Inclusive a Tv Paulínia já está autorizada.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído