Após protestos, Santander fecha exposição sobre diversidade

Rafa! em 11 Set 2017 - 13:45



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2151 | São Paulo - SP

Após protestos, Santander fecha exposição sobre diversidade



Pintores mundialmente reconhecidos como Alfredo Volpi e Cândido Portinari estavam entre os 85 artistas da exposição “Queermuseu – cartografias da diferença na arte da brasileira” que deveria estar aberta ao público até 8 de outubro, no Santander Cultural, em Porto Alegre. Porém, neste domingo, o local fechou as portas para a visitação após protestos, incluindo do MBL (Movimento Brasil Livre), contra a mostra que tinha como objetivo valorizar a diversidade sexual através de temáticas LGBT.





Exposição 'Queermuseu', no Santander Cultural, em Porto Alegre, foi encerrada um mês antes por protestos do MBL (Santander Cultura/Divulgação)





Segundo o Santander, a exposição recebeu muitas críticas. “Entendemos que algumas das obras da exposição Queermuseu desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo”, disse o banco em nota na tarde deste domingo. “Pedimos sinceras desculpas a todos os que se sentiram ofendidos por alguma obra que fazia parte da mostra”, afirmou o Santander.



O MBL comemorou o encerramento da exposição como um “vitória da pressão popular”. O MBL do Rio Grande do Sul chegou a chamar o Santander de “vergonha dos gaúchos” e pediu que os correntistas do banco, que mantém o centro cultural, encerrem suas contas em protesto.



Segundo o MBL, algumas obras expostas fazem apologia à pedofilia e zoofilia. Em um vídeo com mais de 400.000 visualizações, desde o último sábado, integrantes do MBL visitam o Santander Cultural e dizem que “só tem putaria, só tem sacanagem” que é “reconhecida como arte”. “Há pouco tinha crianças olhando essa ‘arte’ escarnecendo a Cristo”, diz o blogueiro Felipe Diehl no vídeo. “O curador dessa obra, Gaudêncio Fidelis, esse cara deveria estar preso”, acrescenta Diehl. “Olha o Satanás no meio”, diz Rafinha BK, outro blogueiro do MBL. “Isso aqui é praticamente prostituição infantil”, diz outro simpatizante do movimento apontando para uma obra alusiva ao meme “Criança Viada”, conhecido entre a comunidade LGBT.



mauro_directv em 11 Set 2017 - 14:09



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2543 | Foz do Iguaçu - PR

Todo mundo errado. Os homo-simpatizantes-esquerdistas querem chocar gratuitamente a sociedade e os direitistas respondem com violência.





Ademir em 11 Set 2017 - 15:09



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3558 | Paranavaí - PR

Voltamos a idade média!





Antenor em 11 Set 2017 - 15:22



anos | Jun 2012 | Mensagens: 1756 | São Paulo - SP



















