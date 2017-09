Você está lendo um tópico

Televisão > SKY

10 NOVOS CANAIS EM HD NA SKY DIA 15 DE SETEMBRO

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 5 respostas e 275 visitas.





Celio ALves Costa em 11 Set 2017 - 13:46



anos | Abr 2006 | Mensagens: 111 | Goiânia - GO



lembrando que não são Canais NOVOS e sim a Versão deles em HD

FONTE: Paulo R. Maia do Grupo SKY HDTV ASSINANTES - Facebook



http://picasion.com/



Inclusive ja Consta o novo Transponder deles no NOVO Satelite

é esse com 130% na Vertical





http://picasion.com/ Está Previsto para o Proximo dia 15 de Setembro a Entrada de 10 Canais em HD na SKYlembrando que não são Canais NOVOS e sim a Versão deles em HDFONTE: Paulo R. Maia do Grupo SKY HDTV ASSINANTES - FacebookInclusive ja Consta o novo Transponder deles no NOVO Sateliteé esse com 130% na Vertical











candemil em 11 Set 2017 - 14:22



anos | Jul 2004 | Mensagens: 241 | Joinville - SC

Eu já tinha todos eles na NET





Celio ALves Costa em 11 Set 2017 - 14:26



anos | Abr 2006 | Mensagens: 111 | Goiânia - GO

candemil , a Net sempre lança Primeiro né, Inclusive a REDE TV, SBT, RECORD na NET já São Tudo em HD.. na SKY só em SD , a Net sempre lança Primeiro né, Inclusive a REDE TV, SBT, RECORD na NET já São Tudo em HD.. na SKY só em SD





ALECIO BRASIL em 11 Set 2017 - 14:29



anos | Nov 2007 | Mensagens: 1028 | Vila Velha - ES



Previsto adição da versão em HD dos canais: Animal Planet (VC 471), Band News (VC 571), A&E (VC 538), Cinemax (VC 512), Fox Life (VC 548), ID (VC 549), TLC (VC 486), Lifetime (VC 490), E! (VC 491) e Mosaico Premiere (VC 632).



http://lineup.tv.br/ 15/09/2017 (a confirmar) - SkyPrevisto adição da versão em HD dos canais: Animal Planet (VC 471), Band News (VC 571), A&E (VC 538), Cinemax (VC 512), Fox Life (VC 548), ID (VC 549), TLC (VC 486), Lifetime (VC 490), E! (VC 491) e Mosaico Premiere (VC 632).





Celio ALves Costa em 11 Set 2017 - 14:33



anos | Abr 2006 | Mensagens: 111 | Goiânia - GO

ALECIO BRASIL escreveu

Previsto adição da versão em HD dos canais: Animal Planet (VC 471), Band News (VC 571), A&E (VC 538), Cinemax (VC 512), Fox Life (VC 548), ID (VC 549), TLC (VC 486), Lifetime (VC 490), E! (VC 491) e Mosaico Premiere (VC 632).



http://lineup.tv.br/ 15/09/2017 (a confirmar) - SkyPrevisto adição da versão em HD dos canais: Animal Planet (VC 471), Band News (VC 571), A&E (VC 538), Cinemax (VC 512), Fox Life (VC 548), ID (VC 549), TLC (VC 486), Lifetime (VC 490), E! (VC 491) e Mosaico Premiere (VC 632).

Nossa legal já tem a Numeração dos Canais... Show Nossa legal já tem a Numeração dos Canais... Show





Ademir em 11 Set 2017 - 15:07



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3558 | Paranavaí - PR





Vou voltar a assistir a Band News, que tem um visual muito bonito em HD.



Além disso, o canal A&E, também tem séries que me interessam!



Legal.Vou voltar a assistir a Band News, que tem um visual muito bonito em HD.Além disso, o canal A&E, também tem séries que me interessam!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído