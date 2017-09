Silvio Santos conquista a liderança em São Paulo após acordo com NET e Claro

Nesse domingo, 10 de setembro, Silvio Santos alcançou a liderança em São Paulo. Na disputa com o filme das 23h37 à 0h01, o programa foi líder com 12,9 pontos contra 12,7 do filme. Na média geral do programa, no ar das 20h03 à 0h01, Silvio Santos garantiu a vice-liderança isolada com 12 pontos, contra 10 da terceira colocada e 22 da primeira. O share foi de 18% com pico de 15 pontos.



No Rio de Janeiro, o programa também garantiu a vice-liderança isolada . Obteve 11 pontos, contra 6 da terceira colocada e 22 da primeira. O share foi de 19% e o pico de 15 pontos. Neste programa, o comunicador recebeu a atriz Mylla Christie (que fez participação especial na novela “Carinha de Anjo”) e o apresentador João Gordo no “Jogo das 3 Pistas”. O apresentador também exibiu uma nova “Câmera Escondida” intitulada “Dar a Volta na Banana”, com Ivo Holanda e Carlinhos Aguiar.