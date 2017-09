Space exibe clássico Barcelona x Juventus

Logo na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o canal Space exibe um jogo que promete fortes emoções: Barcelona x Juventus fazem a reedição das quartas de final da última temporada. A transmissão começa às 15h30, e a bola rola às 15h45. A partida será narrada por Jorge Iggor com os comentários de Vitor Sérgio Rodrigues.



Na temporada passada, os dois times se enfrentaram nas quartas de final e a Velha Senhora levou a melhor: venceu por 3x0 em casa e garantiu a classificação em um empate por 0x0, no Camp Nou.



Desta vez, o Barça tenta levar a melhor para cima do time italiano só que com um porém: sem Neymar. Por este motivo, o time catalão começa a competição com uma grande incógnita. Paulinho e Demebélé foram contratados para reforçar o clube. Já a Juve, perdeu Dani Alves, mas conta com a manutenção de sua grande estrela Paulo Dybala para superar o time catalão mais uma vez.