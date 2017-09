Alienígenas do Passado investiga a lenda sobre a maldição da tumba do faraó Tutancâmon

Na quarta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 22h40, o canal History exibe um episódio inédito da série " Alienígenas do Passado " sobre "A maldição do Faraó". De acordo com a lenda, uma antiga maldição foi lançada na tumba do Rei Tutancâmon . O fato é que, quando a tumba foi aberta em 1922, uma série de eventos terríveis começou a ocorrer.



A existência de vida extraterrestre tem gerado muitas controvérsias ao longo da história. A série Alienígenas do Passado foi criada para examinar as evidências que comprovam a presença de seres de outro planeta na Terra.



Os episódios dessa produção exploram 75 milhões de anos de provas contundentes sobre a vida dos extraterrestres em nosso planeta – da era dos dinossauros ao Antigo Egito, chegando até aos céus azuis de nossos dias. Algumas teorias asseguram que os extraterrestres vêm interagindo com os habitantes da Terra no decorrer dos séculos, e que mudaram o curso da história da humanidade.