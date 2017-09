Multishow faz cobertura multiplataforma ao vivo do Rock in Rio 2017

Presente em mais uma edição, o canal Multishow prepara a maior e mais completa cobertura do Rock in Rio 2017 . Na TV e no Multishow Play , a transmissão é ao vivo, desde a abertura dos portões até o encerramento do último show.



Apostando cada vez mais em formatos multiplataforma, a segunda tela vem com novidades e inovações. O canal prepara conteúdos exclusivos para seu site e todas as redes socais, como YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Pela primeira vez no evento, o Multishow terá um estúdio panorâmico de vidro, o Glass Studio , localizado no meio da Cidade do Rock, onde influenciadores digitais comentam a transmissão e recebem convidados.



O canal também assina, em parceria com a VIU , unidade de conteúdo digital da Globosat, a curadoria artística de uma das grandes novidades do festival, o Digital Stage, palco comandado por celebridades da Internet. E ainda, honrando a diversão em sua essência, o Multishow oferece ao público presente uma versão exclusiva de um game indoor, o Escape Multishow .



O Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro em uma nova Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.