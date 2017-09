Nova temporada de The X Factor estreia nesta quarta com participação brasileira

No dia 13 de setembro, às 23h, estreia no canal Sony a 14ª temporada de The X Fator . O reality britânico famoso por seus jurados exigentes traz de volta a mesma bancada da temporada anterior: a química entre Sharon Osbourne, Simon Cowell, Louis Walsh e a cantora Nicole Scherzinger foi tão perfeita, que os produtores decidiram repetir a receita de sucesso.



Com as hilárias, emocionantes e extraordinárias audições, a competição volta a todo vapor em busca dos novos talentos que serão conhecidos mundialmente. E já tem brasileira na estreia, em uma audição imperdível que vai fazer a cabeça dos jurados e da plateia. Ela e outros candidatos terão que conquistar não somente a bancada de veteranos, mas também o público, compartilhando seu talento e um pouco de suas histórias. Tudo sob o comando do apresentador Dermot O'Leary.