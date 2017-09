HBO é multada em mais de 2 milhões de reais por conta de animação adulta

O canal pago HBO foi multado no último dia 5 de setembro pelo Procon de São Paulo. O auto de infração foi definido pelo valor de R$ 2.010.986,67. O motivo? A falta de informação sobre conteúdo adulto em uma animação exibida durante o dia.



Segundo o órgão, o canal exibiu a animação " Festa das Salsichas " , " em horário diurno, sem qualquer advertência de que não era indicado para menores. Apesar do nome, o filme é considerado uma 'animação pornográfica' ".



" Com base nos protestos de pais em redes sociais o Núcleo Regional da Fundação Procon-SP em Presidente Prudente solicitou esclarecimentos sobre a grade de exibição do filme "Festa das Salsichas". Em resposta foi informado que o filme era exibido em horários como 9:10, 10:10, 12:40, 15:05 e 15:40, além de ampla divulgação nas redes sociais da HBO na estreia ", informou ainda o Procon.



" Embora não haja mais censura, há a classificação etária indicativa, que sugere a idade ideal para assistir ao filme ou qualquer outro tipo de produção. As emissoras de televisão fechadas estão dispensadas de observar essa regra, porém a falta de alerta aos pais sobre o conteúdo do filme feriu o Princípio da Proteção Integral ao menor de idade, consumidores hipervulneráveis, razão pela qual a exibição do filme "Festa das Salsichas" nos horários informados é totalmente inapropriada ".



Além disso, o Procon informou ainda que os " pais que acessaram a descrição do filme no site da HBO, não veriam nada demais, já que dizia: "Frank é uma salsicha que sonha em sair do supermercado em que vive. Só que a realidade lá fora não é o que espera." A informação oferecida limita-se a país de origem, ano de produção No gênero consta: "animação, aventura, comédia", duração e censura: "16". Em contrapartida, o produtor do DVD já na capa avisa que não é uma animação para crianças e no verso aponta que há conteúdo sexual, drogas e linguagem imprópria ".