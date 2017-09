Você está lendo um tópico

Televisão

Festa da Salsicha: HBO é multada no Brasil

A polêmica em torno da exibição de Festa da Salsicha (Sausage Party), uma animação destinada a adultos, nos canais HBO no Brasil rendeu uma multa milionária aplicada pelo Procon de São Paulo, via InfoMoney.



Para quem não sabe da situação, alguns pais abriram diversas reclamações na Internet no mês passado pela presença do filme, de censura 16 anos, em horários diurnos na HBO, por “não apresentar indicativos que não era recomendado para menores”. Muitos alegaram que um título como “Festa da Salsicha” remete algo familiar, e que exibido ao lado de produções mais leves, caracterizava uma atração destinada para todos.



“Apesar de não existir mais censura, há a classificação indicativa que sugere a idade ideal para determinados programas. As emissoras fechadas estão dispensadas de observar tal regra, porém, a falta de alerta aos pais sobre o conteúdo deste filme feriu o Princípio da Proteção Integral ao menor, razão pela qual a exibição do filme “Festa da Salsicha” nos horários informados é totalmente inapropriada.” divulgou o Procon-SP, que aplicou multa de R$ 2.010.986,67 a empresa. O Procon apontou ainda outro problema, a descrição sucinta do filme no site oficial: “Frank é uma salsicha que sonha em sair do supermercado em que vive.



Só que a realidade lá fora não é o que espera.”

Por sua vez, a HBO tentou se defender, alegando que o produtor do DVD na capa informa que não é uma animação para crianças, além de inúmeras outras informações no verso, e que em nenhum momento o canal exemplificou mensagens impróprias do filme, seja no site, redes sociais ou na TV. A empresa ainda pode recorrer da decisão.

Após todos estes problemas, a HBO havia informado que passaria a exibir a animação somente depois das 22h, mas com tamanha repercussão do caso, uma nova atualização removeu completamente o título da programação.



