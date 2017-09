Você está lendo um tópico

Projeto de busca por ETs detecta 15 pulsos de rádio suspeitos

CRISPIM em 11 Set 2017 - 18:29



Iniciativa de Stephen Hawking detecta sinais emitidos a 3 bilhões de anos-luz da Terra – e eles podem ter alguma coisa a ver com vida alienígena inteligente



Por Bruno Vaiano access_time 4 set 2017, 16h56 - Publicado em 4 set 2017, 15h31







Astrônomos do Breakthrough Listen, iniciativa que destinou 100 milhões de dólares à busca por vida inteligente em outros planetas, detectaram 15 pulsos de rádio gerados em uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Eles estão entre os mais intensos já registrados pelo projeto, que foi criado em janeiro de 2016 pelo astrofísico Stephen Hawking e o bilionário russo Yuri Milner para colher indícios da atividade tecnológica de civilizações no mínimo tão avançadas quanto a nossa.



Em princípio, pulsos rápidos de ondas de rádio podem ser emitidos por fenômenos naturais – como estrelas de nêutrons com um forte campo magnético. Mas essa é uma aposta conservadora para os padrões dos “discípulos” do cientista inglês.



Eles têm outra teoria em mente: com a tecnologia disponível hoje, uma nave espacial não conseguiria carregar o combustível necessário para percorrer, em um tempo razoável, distâncias tão longas quanto as que separam dois sistemas estelares. Mesmo Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol (que contém um planeta potencialmente habitável), está a 4,37 anos-luz daqui. Uma sonda como a Voyager, que já passou até de Plutão, levaria mais ou menos 90 mil anos para chegar lá.



Uma solução possível para esse impasse seria impulsionar veículos espaciais em viagens mais longas usando pulsos de ondas eletromagnéticas disparados aqui da Terra – o que permitiria, de acordo com as contas, levá-los a algo entre 15% e 20% da velocidade da luz sem nenhuma preocupação com o tanque de gasolina.



