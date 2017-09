Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Astrônomos descobrem galáxia anã cheia de metais preciosos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 35 visitas.





CRISPIM em 11 Set 2017 - 21:12 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7109 | Itajaí - SC





A descoberta de Reticulum II pode ajudar a entender como ouro e prata foram formados no universo e chegaram à Terra



23/05/2016 - 11H05/ ATUALIZADO 12H0505 / POR NATHAN FERNANDES





(FOTO: NASA/ DIVULGAÇÃO)





Durante quase 60 anos, os cientistas vêm procurando a origem de metais preciosos como o ouro, a prata e a platina. Sem muito sucesso. Estes elementos são formados por uma reação chamada de processo-r, que exige muita (mas MUITA) energia para ser feito. A hipótese mais aceita é a de que essa energia teria sido gerada através da explosão das estrelas mais densas do universo.



Agora, uma descoberta de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), pode colocar os cientistas mais próximos de uma resposta satisfatória. Eles descobriram que uma galáxia anã chamada Reticulum II tem estrelas que contém uma quantidade absurda de elementos preciosos. A experança é que a galáxia, que fica 98 mil anos luz da Terra, possa finalmente, desvendar o mistério.



“Entender como estes elementos são formados é um dos maiores problemas da física nuclear”, diz a física Anna Frebel, do MIT. “A produção destes elementos pesados demanda tanta energia que é praticamente impossível demonstrá-la experimentalmente. O processo de produção deles não funciona na Terra, então precisamos usar as estrelas e os objetos cósmicos como nosso laboratório.”



Uma pequena galáxia para a humanidade



A “pequena” Reticulum II foi descoberta apenas no ano passado, ela orbita a nossa própria Via Láctea e é uma das galáxias anãs mais próximas já encontradas. Os cientistas a consideram o melhor lugar para detectar a famosa matéria escura, que guarda os mistérios mais difíceis de desvendar do universo.



Para observar as estrelas mais brilhantes de Reticulum II, os astrônomos usaram o telescópio de Magalhães, no Chile. O estranho é que, ao fazer a observação, a equipe de Frebel pensou que seria altamente improvável que os elementos tivessem se originado ali.



“Quando vimos o resultado da primeira estrela em nosso telescópio, achamos que estava errado”, afirma o estudante Alexander Ji, que faz parte da equipe. “Levei bastante tempo para ter certeza de que o telescópio estava apontando para o lugar certo.”



A questão é: como essas pedras preciosas vieram parar na Terra, se não foram geradas aqui? Os astrônomos acham que elas teriam sido criadas pela explosão de estrelas com muita massa em galáxias anãs, como a Reticulum II. “Os metais teriam então se misturado à nuvem de gás e poeira no qual todos os planetas e asteroides são feitos. E eles teriam sido transportados até a Terra como um delivery especial”, afirma Frebel.



O interessante é que eventos que geram energia dessa grandeza, como a fusão de estrelas — capazes de formar elementos preciosos — foram extremamente raros, no começo do universo. Ou seja, muito provavelmente, os átomos de ouro que temos hoje, por exemplo, vieram todos da mesma explosão de bilhões de anos atrás, que criou tudo o que conhecemos hoje, inclusive nós mesmo.



Logo, para a alegria de Carl Sagan, nós não só seríamos feitos de poeira de estrela, como teríamos em nosso próprio corpo átomos destes metais. O slogan “porque você vale muito” nunca fez tanto sentido.



(Via Science Alert)



FONTE: Astrônomos descobrem galáxia anã cheia de metais preciososA descoberta de Reticulum II pode ajudar a entender como ouro e prata foram formados no universo e chegaram à Terra23/05/2016 - 11H05/ ATUALIZADO 12H0505 / POR NATHAN FERNANDES(FOTO: NASA/ DIVULGAÇÃO)Durante quase 60 anos, os cientistas vêm procurando a origem de metais preciosos como o ouro, a prata e a platina. Sem muito sucesso. Estes elementos são formados por uma reação chamada de processo-r, que exige muita (mas MUITA) energia para ser feito. A hipótese mais aceita é a de que essa energia teria sido gerada através da explosão das estrelas mais densas do universo.Agora, uma descoberta de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), pode colocar os cientistas mais próximos de uma resposta satisfatória. Eles descobriram que uma galáxia anã chamada Reticulum II tem estrelas que contém uma quantidade absurda de elementos preciosos. A experança é que a galáxia, que fica 98 mil anos luz da Terra, possa finalmente, desvendar o mistério.“Entender como estes elementos são formados é um dos maiores problemas da física nuclear”, diz a física Anna Frebel, do MIT. “A produção destes elementos pesados demanda tanta energia que é praticamente impossível demonstrá-la experimentalmente. O processo de produção deles não funciona na Terra, então precisamos usar as estrelas e os objetos cósmicos como nosso laboratório.”A “pequena” Reticulum II foi descoberta apenas no ano passado, ela orbita a nossa própria Via Láctea e é uma das galáxias anãs mais próximas já encontradas. Os cientistas a consideram o melhor lugar para detectar a famosa matéria escura, que guarda os mistérios mais difíceis de desvendar do universo.Para observar as estrelas mais brilhantes de Reticulum II, os astrônomos usaram o telescópio de Magalhães, no Chile. O estranho é que, ao fazer a observação, a equipe de Frebel pensou que seria altamente improvável que os elementos tivessem se originado ali.“Quando vimos o resultado da primeira estrela em nosso telescópio, achamos que estava errado”, afirma o estudante Alexander Ji, que faz parte da equipe. “Levei bastante tempo para ter certeza de que o telescópio estava apontando para o lugar certo.”A questão é: como essas pedras preciosas vieram parar na Terra, se não foram geradas aqui? Os astrônomos acham que elas teriam sido criadas pela explosão de estrelas com muita massa em galáxias anãs, como a Reticulum II. “Os metais teriam então se misturado à nuvem de gás e poeira no qual todos os planetas e asteroides são feitos. E eles teriam sido transportados até a Terra como um delivery especial”, afirma Frebel.O interessante é que eventos que geram energia dessa grandeza, como a fusão de estrelas — capazes de formar elementos preciosos — foram extremamente raros, no começo do universo. Ou seja, muito provavelmente, os átomos de ouro que temos hoje, por exemplo, vieram todos da mesma explosão de bilhões de anos atrás, que criou tudo o que conhecemos hoje, inclusive nós mesmo.Logo, para a alegria de Carl Sagan, nós não só seríamos feitos de poeira de estrela, como teríamos em nosso próprio corpo átomos destes metais. O slogan “porque você vale muito” nunca fez tanto sentido.(Via Science Alert)FONTE: http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia...is-preciosos.html























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído