IMPD Negocia compra do Canal Rural

J.B.F.LIMA em 11 Set 2017 - 22:43



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1859 | Barreiras - BA

Igreja Mundial negocia compra do Canal Rural, de Joesley Batista



Por Gabriel Mascarenhas



Joesley Batista já recebeu quatro ofertas para vender o Canal Rural. Uma delas partiu da Igreja Mundial, do pastor Valdemiro Santiago.



Seja quem for o comprador, a transação deve render aproximadamente 80 milhões de reais ao empresário-delator.



Mas o comando da emissora está trabalhando internamente para que o patrão não feche negócio com a igreja.



Igreja Mundial negocia compra do Canal Rural, de Joesley Batista

Por Gabriel Mascarenhas

Joesley Batista já recebeu quatro ofertas para vender o Canal Rural. Uma delas partiu da Igreja Mundial, do pastor Valdemiro Santiago.

Seja quem for o comprador, a transação deve render aproximadamente 80 milhões de reais ao empresário-delator.

Mas o comando da emissora está trabalhando internamente para que o patrão não feche negócio com a igreja.

http://veja.abril.com.br/blog/radar/igreja-mund...-joesley-batista/











Rafa! em 11 Set 2017 - 23:45



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2154 | São Paulo - SP

O Joesley vai negociar dentro da prisão?

















