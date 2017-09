Você está lendo um tópico

Chave de segurança do DNS será trocada em um mês.

Paulo Frank em 12 Set 2017 - 0:38



http://www.telesintese.com.br/melhora-da-segura...agao-da-internet/ Mudança acontece em 11 de outubro. Clientes de provedores que não atualizarem o sistema ficarão impedidos de navegar pela internet.











Paulo Frank em 12 Set 2017 - 0:40



Paulo Frank escreveu

Sou leigo no assunto, mas me chamou atenção esse trecho:

"O cliente não precisa tomar nenhuma precaução. Mas, caso a internet saia do ar em 11 de outubro na sua casa, é possível usar um sistema de DNS público, como o do Google, para não ficar sem acesso enquanto o provedor implanta a nova chave. Neste caso, é preciso saber o número do DNS e reconfigurar no sistema operacional do computador as portas UDP utilizadas (8.8.8.8 como servidor preferencial e 8.8.4.4 como DNS alternativo)."





Raeken em 12 Set 2017 - 1:31



Será que as operadoras brasileiras seriam tão "amadoras" e deixariam algo assim acontecer? Acredito que vai dar tudo certo, pois iria prejudicar muitos.



Seja no Brasil ou agora na Alemanha, opto por não utilizar o DNS próprio da operadora, sempre optando por utilizar um público, como o OpenDNS.

















