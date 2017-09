Você está lendo um tópico

Televisão > Oi

NatGeo Kids, confirmado na oitv em 03/10/17

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 80 visitas.





xoto em 12 Set 2017 - 12:22



anos | Out 2003 | Mensagens: 662 | Ilhéus - BA





Acredito tb na chegada do Gloobinho não só na oitv... mas em todas as operadoras por exigencia da programadora (NMHO). Acredito tb na chegada do Gloobinho não só na oitv... mas em todas as operadoras por exigencia da programadora (NMHO).























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído