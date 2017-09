Você está lendo um tópico

Alckmin viaja em voo comercial e divulga foto em fila de aeroporto

Larry.Tate em 12 Set 2017 - 22:42



anos | Out 2007 | Mensagens: 2227 | São Paulo - SP



Na fila do embarque para Brasília, onde tenho importantes compromissos em prol da agropecuária paulista.



DE SÃO PAULO



12/09/2017 16h31





O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), divulgou nesta terça-feira (12) em suas redes sociais foto sua na fila de embarque do aeroporto de Congonhas.



O tucano estava a caminho de Brasília, onde teria encontros com representantes do agronegócio. Como a Folha publicou, a ofensiva ao setor faz parte da estratégia de Alckmin para obter apoio à sua candidatura a presidente em 2018.



João Doria (PSDB), que é seu afilhado político e disputa com ele a chance de se viabilizar como candidato à Presidência, também tem voado pelo país para conversas e reuniões —mas, no caso do prefeito, as viagens são em seu jato particular.



Pela manhã, ao participar de um evento na capital, Doria afirmou que ele mesmo banca os voos. "Eu me tornei um empresário de sucesso trabalhando. Devolvo meu salário para o terceiro setor, o carro que está aí fora é meu, o helicóptero que eu uso é meu, eu uso meu avião. Eu não preciso de dinheiro público para essas coisas", disse.



Os encontros de Alckmin em Brasília constam de sua agenda oficial. Na legenda da foto em que aparece antes de pegar o voo de carreira, ele escreveu que se tratava de "importantes compromissos em prol da agropecuária paulista".



O governador tem dito que quer ser candidato, mas que essa precisa ser uma "decisão coletiva" do partido.



Doria afirmou nesta terça-feira que se sentiria constrangido em disputar prévias no PSDB com o padrinho. "Preferiria não [disputar], mas o tempo vai dizer."



