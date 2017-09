Canal FashionTV ganha sinal em alta definição

O FashionTV , o único canal brasileiro exclusivamente voltado a moda, que exibe notícias e entrevistas com estilistas, modelos e fotógrafos, está disponível desde o dia 5 de setembro em alta definição para as operadoras de TV por assinatura brasileiras.



O FashionTV se junta a família de canais HD Music Box Brazil e Prime Box Brazil , da programadora Box Brazil, que já nasceram em alta definição em 2011. Em breve, o quarto canal da programadora, Travel Box Brazil , também estará disponível com seu sinal em HD.