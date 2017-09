Assista aos vídeos do interrogatório do ex-presidente Lula ao juiz Sergio Moro

Você está lendo um tópico

Da Redação

13.09.17 - 18h12 - Atualizado em 13.09.17 - 18h33



Depois de quase duas horas de depoimento ao juiz Sergio Moro na tarde desta quarta-feira,13, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ex-ministro Antonio Palocci mentiu em seu depoimento. Lula afirmou ainda que não recebeu nenhuma propina da Odebrecht. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. “Eu vi o Palocci mentir aqui… Fiquei com pena disso”, afirmou. Lula chamou o ex-ministro de “calculista e frio” e disse que Palocci só citou seu nome para reduzir alguns anos de condenação.



Assista ao depoimento:









Depoimento de Lula a Moro na ação do Instituto - 1











Depoimento de Lula a Moro na ação do Instituto - 2











Depoimento de Lula a Moro na ação do Instituto - 3









Depoimento de Lula a Moro na ação do Instituto - 4











Depoimento de Lula a Moro na ação do Instituto - 5



