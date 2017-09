TV aberta ganha nova faixa de programação infantil aos domingos

A partir do próximo domingo, dia 17 de setembro, a TV Brasil terá uma nova faixa de horário dedicada à programação infantil. Entre às 16h e 17h, serão exibidas quatro séries voltadas ao público infanto-juvenil: as inéditas A Escola dos Mistérios e Mistérios do Entrever , além de reprises de episódios de Passado da Hora e De Mala e Cuia .



Passado da hora , que vai ao ar às 16h, é uma animação com marionetes e também live action que trata com humor e descontração de fatos da história do Brasil. Em seguida, às 16h15, a inédita A Escola de Mistérios conta as aventuras de uma turma de crianças selecionadas para passar as férias de verão em um colégio, escondido em meio às brumas de montanhas do Planalto Central. Nessa escola, seis jovens aprendem sobre ciências ocultas e naturais, que regem o planeta e habitam o imaginário infanto-juvenil.



Já De Mala e Cuia , que vai ao ar às 16h30, relata a troca de experiências entre netos nascidos em grandes centros urbanos e avós que migraram de cidades pequenas em busca de uma vida melhor. Na sequência, às 16h45, Mistérios de Entrever também aborda o tema avós/netos em busca de suas raízes. Nesta série, eles espreitam o passado para refletir sobre os motivos que levaram a família a mudar de lugar. Questões econômicas e sociais são trazidas de forma lúdica, mostrando diferentes culturas que colorem o universo infantil.