MTV estreia segunda temporada de Catfish Brasil

O Catfish Brasil está de volta à programação da MTV em episódios inéditos ainda mais intrigantes e misteriosos. Após uma participação na sexta temporada do Catfish norte-americano, ao lado de Max e Nev, Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha trazem à tona histórias enigmáticas e cheias de emoção, além de investigações mais complexas e de difíceis soluções. O episódio de estreia vai ao ar na quarta-feira, dia 20 de setembro, às 22h, na MTV.



“ Para honrar o DNA musical do canal, esta nova temporada de Catfish Brasil chega com uma trilha sonora especial de curadoria própria, reunindo apenas bandas e cantores nacionais de selos independentes. Sabemos da importância da música para nossa audiência e estamos sempre promovendo novos talentos, como Call Me Lola, Hudson Martins e Vitor Kley ”, comenta Tiago Worcman, Vice-Presidente Sênior de Programação e Conteúdo da MTV e Paramount na América Latina. “ Ainda em sintonia com os fãs, sempre conectados, preparamos dois conteúdos extras e inéditos para o MTV Play que vão complementar e aprofundar os casos apresentados na TV ”, finaliza ele.



Neste retorno, Ciro e Ricardo têm o desafio de investigar o caso de Brunna , 19 anos, que tem uma relação misteriosa há dois anos com Carlos (pelo menos este é o nome que ela conhece). Os dois se “encontraram” em um grupo de rede social, mas nunca se viram pessoalmente, nem mesmo se falaram por telefone. Mesmo em uma relação virtual, Brunna e Carlos se veem completamente apaixonados um pelo outro, se falam todos os dias virtualmente e compartilham situações íntimas.