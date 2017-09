Você está lendo um tópico

Papo Aberto

20 COISAS QUE DESAPARECERÃO DAQUI A 50 ANOS

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 105 visitas.





CRISPIM em 14 Set 2017 - 21:25 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7127 | Itajaí - SC

















20 COISAS QUE DESAPARECERÃO DAQUI A 50 ANOS











CRISPIM em 14 Set 2017 - 21:31 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7127 | Itajaí - SC



















Coisas muito comuns que desapareceram com o tempo. Outro vídeo interessante este abaixo, e para quem não viveu o início da informática e outros itens de comunicação.Coisas muito comuns que desapareceram com o tempo.





Abs. Abs.





CRISPIM em 14 Set 2017 - 21:38 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7127 | Itajaí - SC

Produtos que deram errado pouco após o lançamento





















gabrielotavio em 14 Set 2017 - 22:38



anos | Out 2004 | Mensagens: 63 | Campina Grande do Sul - PR

Nenhum desses produtos faz falta!!! como as coisas mudam!!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído