Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Anatel multa Algar Telecom em R$ 1,33 milhão por bens reversíveis

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 30 visitas.





Vcfaz em 14 Set 2017 - 22:21 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24950 | Redação

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou em R$ 1,33 milhão a concessionária Algar Telecom por descumprimento de obrigações relacionadas a bens reversíveis. Os bens reversíveis são recursos indispensáveis à continuidade da prestação da telefonia fixa em regime público que podem retornar ao Estado Brasileiro no término da concessão. A decisão ocorreu em reunião realizada, nesta quinta-feira (14/9), em Brasília.



Entre as obrigações descumpridas pela Algar Telecom, 1.955 bens teriam sido alienados e 825 onerados sem a solicitação das respectivas anuências prévias à Anatel. Para o relator da matéria, conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Junior, a prestadora deveria ter solicitado à agência reguladora a exclusão desses da Relação de Bens Reversíveis (RBR), estabelecida pela Resolução Anatel nº 447/2006, antes da alienação ou oneração.



Dessa forma, o Conselho Diretor manteve multa estabelecida, ano passado, pela Superintendência de Controle de Obrigações da Anatel e negou o recurso apresentado pela Concessionária. Na sua defesa, a Algar Telecom informou que a retirada desses bens não teria afetado a continuidade da prestação da telefonia fixa.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído