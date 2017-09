NBCUniversal International anuncia novo SVP para a América Latina

Nesta quinta-feira, 14, a NBCUniversal International Networks Latin America anuncia a chegada de Marcello Coltro à equipe, como vice-presidente sênior das áreas de Marketing, PR, Criação e Digital. Coltro estará à frente dos cinco canais da empresa que operam nesta região – Universal Channel , Studio Universal , SyFy , E! Entertainment e Telemundo Internacional – e reportará diretamente à Klaudia Bermúdez-Key, SVP e GM de NBCUniversal International Networks na América Latina, a partir de 18 de setembro.



Com mais de 20 anos de experiência gerencial na indústria da televisão e entretenimento, Coltro tem excelente reputação no segmento de estratégias no mercado latino-americano e hispânico. Atuou, recentemente, como vice-presidente da área na Cisnero Media, onde, entre outras conquistas, trabalhou para o crescimento do alcance regional dos negócios. Antes disso, ocupava os cargos seniores na AMC e MGM Networks, atuando junto aos mercados internacionais.



Klaudia comenta: “ Marcello é um executivo internacional com uma trajetória de destaque na América Latina, que combina este conhecimento profundo dos mercados da região com a capacidade de crescer e integrar equipes, disciplinas e recursos para beneficiar diferentes audiências e oferecer os melhores resultados para os clientes ”.