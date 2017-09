FOX App ganha compatibilidade com Chromecast

A FOX Networks Group Latin America anunciou que os fãs no Brasil já podem assistir às suas séries e jogos ao vivo disponíveis no FOX App em sua TV com dispositivos Chromecast do Google.



Ver o conteúdo através do dispositivo é muito rápido e simples: o usuário deve apenas ter conectado seu dispositivo Chromecast em sua TV através da porta HDMI e na rede WiFi, entrar no FOX App em seu smartphone ou tablet e enviar o conteúdo pressionando o ícone “cast”. O Chromecast funciona com iPhone®, iPad® e telefones e tablets Android.



Com uma interface amigável e personalizada, o FOX App oferece aos assinantes da TV paga e a clientes do serviço FOX Premium somente com Internet de todo o Brasil, acesso direto às novas séries e temporadas e toda a adrenalina com os jogos ao vivo e exclusivos para desfrutar no momento que desejar e onde quiserem. Isso contempla desde a possibilidade de acessar ao portfólio completo de canais Premium de entretenimento em live streaming, estar em dia com diversos episódios de temporadas que estão no ar, e assistir às temporadas anteriores completas sob demanda.