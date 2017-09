Oi TV anuncia a estreia do novo canal Nat Geo Kids

Os assinantes da operadora de multisserviços Oi terão acesso ao novo canal infantil Nat Geo Kids a partir do próximo dia 3 de outubro. A novidade estará disponível para assinantes do pacote Oi Total HD .



" O Nat Geo Kids nasce como uma proposta para crianças, pensada também para os pais. Na atualidade, os mais pequenos começam a interagir com tablets e celulares quase ao mesmo tempo que os fazem com seus primeiros passos, são parte da geração touchscreen e nasceram com o poder de mudar o mundo com o simples movimento de seu dedo indicador ", define Diego Reck SVP e CMO da FOX Networks Group Latin American.