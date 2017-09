Canal de notícias France 24 lançará sinal em espanhol neste mês

O canal de notícias francês France 24 começará a transmitir sua programação em espanhol a partir do próximo dia 26 de setembro.



O sinal em alta definição do novo canal já iniciou seus testes de transmissão, em modo aberto, no satélite Intelsat 21 (com cobertura sobre todo o Brasil), conforme relato do sítio parceiro Portal BSD.



" O espanhol é um dos mais falados idiomas do planeta, com mais de 500 milhões de falantes. O continente americano é muito dinâmico, é um continente muito francófilo, há uma larga história de laços diversos e profundos, especialmente no âmbito cultural, entre França e diversos países da América Latina. Nossa presença responde assim a uma convergência de interesses. Por outro lado, todos os outros canais internacionais de notícias já possuem uma versão em espanhol; é o momento para a França também ter seu canal, já que dispõe de uma enorme simpatia por esta região ", disse a presidente do grupo.