The Big Bang Theory ganha maratona especial na Warner

O canal pago Warner está preparando uma super maratona de The Big Bang Theory para nenhum fã botar defeito.



Os fãs podem acessar o site do canal e vota nos seus episódios favoritos das 10 temporadas do programa até o final desta semana.



Com 24 horas diretas de Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny e companhia, a super maratona começa às 00h30 da madrugada de sábado para domingo (23 – 24 de setembro) com os episódios mais votados.