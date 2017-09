Vivo TV abre sinal do canal Lifetime

Até o dia 25 de setembro, a Vivo TV abrirá o sinal do canal Lifetime para todos os clientes sem custo adicional.



Neste período, os destaques ficam para a estreia de “ Mad Max: A Estrada da Fúria ”, que em 2016 foi vencedor de seis Oscars, no dia 16 às 22h, “Golpe Duplo ”, ação estrelada pelo astro Will Smith e o brasileiro Rodrigo Santoro no dia 23 às 20h, além da estreia da quarta e última temporada de Banshee no dia 25 às 23h, que traz a história de Lucas Hood, um ex-presidiário que assume a identidade de xerife de uma cidade chamada Banshee.



Nesta última temporada, Lucas volta do autoexílio dois anos depois de perder seu distintivo em um sangrento roubo de milhões de dólares, e encontra a cidade diferente e uma nova motivação: acabar com um cruel assassino em série.