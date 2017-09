Animal Planet estreia Encontro Animal com Anthony Anderson

Uma hora com conversa descontraída e repleta de curiosidades sobre bichos: essa é a proposta de Encontro Animal com Anthony Anderson , série original que o Animal Planet estreia neste domingo, 17 de setembro, às 19h50. Em formato talk show, com plateia, bancada e convidados – entre humanos e animais – a atração coloca sob os holofotes espécies variadas, de roedores a cães e gatos.



No comando está Anthony Anderson, ator e humorista indicado ao Emmy por Blackish. Dividindo a apresentação está Tina, um coral-cérebro que, diferentemente de seus companheiros de arrecife, é capaz de falar. Tina fica em um tanque de água salgada colocado no palco e interage com Anthony e a plateia; além disso, ela tem um quadro só dela, em que dá informações sobre espécies marinhas.



Em cada episódio semanal, convidados ocupam o sofá de Encontro Animal com Anthony Anderson para contar histórias e anedotas sobre suas relações com os bichos. Passarão pelo estúdio veterinários, adestradores, especialistas e celebridades – todos eles compartilham sua paixão pelos bichos e dicas relevantes sobre saúde e comportamento animal.