SKY adiciona 10 novos canais em alta definição

Os assinantes da operadora de multisserviços SKY passaram a contar com dez novos canais em alta definição a partir desta sexta-feira, dia 15 de setembro.



As novidades ficam por conta da chegada dos canais Animal Planet (471), Band News (571), A&E (538), Cinemax (512), FOX Life (548), ID (549), TLC (486), Lifetime (490) E! (491) e Premiere 8 - Mosaico (632).























