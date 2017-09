Você está lendo um tópico

FOX lança o novo sinal FX Movies exclusivamente na América Latina

15 Set 2017



O conglomerado apresenta em 18 de setembro um novo destino com programação dedicada a filmes. Além disso, a versão mais recente do aplicativo da empresa está agora disponível na região.



Na América Latina o canal substituirá o Film Zone.









