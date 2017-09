Grupo FOX anuncia novo canal de filmes para América Latina

A FOX Networks Group Latin America anunciou o lançamento de um novo canal de filmes para a próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, em substituição ao atual Film Zone (que deixará de existir).



A partir desta data os assinantes de toda a América Latina poderão conferir a programação do novo canal FXM (FX Movies). Apesar de possuir a mesma identidade do canal americano, a versão latina terá sua própria personalidade e uma programação composta de filmes de sucesso dublados em espanhol.



" Desde sua chegada a América Latina, o FX se destacou como um canal de crescimento acelerado na região, consolidando-se com sucessos como American Horror Story, American Crime Story, O Exorcista e American Dad, entre outros. Hoje o FXM chega em um momento justo, para capitalizar a força da marca FX, complementando sua proposta pensada para o mercado latino americano e ampliando seu alcance a mais de 46 milhões de lares que já possuem o Film Zone ", destacou Carlos Martínez, presidente da FOX Networks Group Latin America.