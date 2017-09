Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Net e a Claro HDTV farão a transmissão ao vivo do Rock in Rio em Ultra HD (4K)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 105 visitas.





mauro_directv em 15 Set 2017 - 19:24



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2552 | Foz do Iguaçu - PR

Net e Claro HDTV



Em parceria com a Globosat, a Net e a Claro HDTV farão a transmissão ao vivo do Rock in Rio em Ultra HD (4K). Em caráter experimental, a transmissão será nacional e estará disponível no canal 704, para clientes com decodificadores e aparelhos de TV compatíveis. Essa é a terceira vez que Net e Claro HDTV realizam a transmissão de um grande evento ao vivo em 4K. A primeira foi durante a Copa do Mundo, em 2014, e a segunda no ano passado, na Olimpíada.



http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017...-rock-in-rio.html Em parceria com a Globosat, a Net e a Claro HDTV farão a transmissão ao vivo do Rock in Rio em Ultra HD (4K). Em caráter experimental, a transmissão será nacional e estará disponível no canal 704, para clientes com decodificadores e aparelhos de TV compatíveis. Essa é a terceira vez que Net e Claro HDTV realizam a transmissão de um grande evento ao vivo em 4K. A primeira foi durante a Copa do Mundo, em 2014, e a segunda no ano passado, na Olimpíada.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído