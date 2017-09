[ub] Quem mandou bem, Quem mandou mal?

Você está lendo um tópico

VCFAZ . E desta vez, vamos direto ao assunto : quem mandou bem, e quem não mandou tão bem na semana? Eu andava até bem humorado, mas chegou a hora da verdade. Não está tudo bem nesta nossa TV, e pouca coisa tem merecido elogios. É festival de música exibido na TV aberta para as corujas e para os morcegos, , é operadora que promete X canais e entrega algumas caveiras no meio, é leão que acaba por rugir mais fino... Bom, vamos lá...









Mandou bem







Simba: O leãozinho ficou manso

Demorou, mas os canais da SIMBA - SBT, Record [atchim! RecordTV] e RedeTV voltaram para a programação das grandes operadoras, como SKY, Claro e NET. Foram 5 meses em que assinantes de cidades como São Paulo foram vítimas de uma briga infantil entre o leãozinho e as empresas de TV por assinatura. A vítima foi aquela senhora, com seus mais de 80 anos, que teve de pedir ajuda a seu neto para não perder o programa do Silvio no domingo [ah, e as "Câmeras Escondidas"...]. Ou aquele senhor que não sabia como assistir ao jogo de futebol do seu time pela Série B [ou, porque não, ao telejornal policial sensacionalista da tarde]. Entre tantos outros exemplos... Que fique a lição para que estas empresas parem de levar seu público na brincadeira , e procurem chegar a um consenso que não cause tamanhos estragos, e por tanto tempo. Ah, e não menos importante: que tal negociação não chegue aos bolsos dos assinantes. A ver iremos.





Mandou mal 1







Rock in Rio, só para insones

Mais uma vez, uma edição do Rock in Rio terá uma cobertura simplesmente vergonhosa por parte da Globo, emissora que detém os direitos de transmissão para TV aberta . Um evento de repercussão mundial, que traz ao nosso país ninguém menos do que Maroon 5, Pet Shop Boys, Justin Timberlake, Alicia Keys, Aerosmith, Bon Jovi, Tears for Fears, Guns N' Roses, entre tantos outros... terá somente cerca de 3 [três!] horas de cobertura por dia. E sempre na madrugada , depois de programas como "Zero1", "Domingo Maior" ou "Programa do Bial". Além de um desrespeito com o público que não tem TV por assinatura [nem todo mundo tem Multishow... ou tem?], é uma amostra de que a emissora enxerga o público jovem assim. Então, corram pra internet e busquem onde assistir, meus amigos. E por internet, leia-se: não é o tal Globo Play , tão divulgado e promovido pela emissora [mas... é mais uma forma de você pagar para ver, né?]. Enfim. Um dia eles vão se arrepender. Ah, se vão.





Mandou mal 2







10 novos canais? Conta outra...

Como SKY acaba de incluir "10 novos canais em HD": Animal Planet (471), A&E (538), Cinemax (512), FOX Life (548), ID (549), TLC (486), Lifetime (490) E! (491)... e... e.... Band News (571) - um canal que já existiu e foi subitamente retirado da programação, sem mais nem menos... e... e... Premiere 8 - Mosaico (632) - e desde quando um canal que tem programação a cada 3 ou 4 dias, ainda mais pago à parte da assinatura, pode ser considerado 'novo', hãn? Só faltou terem incluído os canais "Simba" nesta contagem. Bem, fica o recado: os assinantes continuam à espera dos prometidos mais de 100 canais até o final do ano. E qualidade , acima de quantidade, meus amigos...!





Mandou mal 3







E o segundo lugar vai para...

É toda semana a mesma história : "SBT mantém o segundo lugar", ou "Record é a vice-líder isolada", ou "SBT garante a segunda colocação", ou "Record garante vice-liderança". Ora, meus amigos do SBT, da Record e do Ibope: decidam-se . Sabemos que a disputa por um lugar abaixo da líder isolada, Globo, é grande - com programas de alto nível como "Fofocalizando" e "Fala que eu te Escuto", por exemplo. Mas ninguém aguenta mais esse discurso de 'o vice sou eu'. Até porque, como bem se sabe, qualquer dia o vice pode dar o golp... [ ai... tema no lugar errado ]. Ah, e a nota é ilustrada com a marca do SBT por, um dia, terem mesmo perdido a vice-liderança. A culpa foi sua, Chaves !



E por hoje...

É só. Sim, meu amigo - hoje foi uma coluna sucinta e direta. Ah, mas logo vem mais. Muito mais. Estou sempre de olho nas suas sugestões e comentários [e críticas, claro!] que chegam pelo



Estarei de volta antes da eliminação de Nicole Bahls da Fazend .... Ops, já disse que não ia mais falar nisso. Ouch!

