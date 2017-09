Você está lendo um tópico

Exclusivo: FM O Dia inicia as suas atividades em Manaus já em 25 setembro

robert_wadt em 15 Set 2017 - 21:49



A FM O Dia FM 100.5 do Rio de Janeiro está próxima de contar com a sua primeira parceira na expansão de sua marca para fora do território fluminense. A futura FM O Dia FM 93.1 de Manaus já é aguardada pelo mercado da capital amazonense, apesar do grupo responsável pela FM local ainda não ter oficializado a estreia da FM carioca na região. Segundo informações extraoficiais, a FM O Dia FM poderá estrear já em setembro, substituindo assim a A Crítica FM 93.1.





A expectativa local é de que A Crítica FM continue com uma extensa grade de programação local após a estreia da FM O Dia no canal. Também há uma informação extraoficial de que a estreia poderá ser no próximo dia 25, mas isso ainda será definido pela emissora amazonense. O nome “FM O Dia” ainda não é mencionado, mas a 93.1 FM já executa algumas chamadas no intervalo comercial informando que a “A Alegria que contagia vai invadir Manaus”, alusivo ao slogan da FM do Rio de Janeiro.



A Rede Calderaro de Comunicação é o grupo amazonense responsável pela A Crítica FM, assim como a TV A Crítica (afiliada da Rede Record), RedeTV! Manaus, Jovem Pan FM 104.1 de Manaus (no ar desde 1995), Portal A Crítica (do Jornal A Crítica), entre outros veículos. Em 93.1 FM, o projeto A Crítica FM é uma emissora popular musical, com ampla atuação local nas áreas comercial e promocional.



Já a futura FM O Dia de Manaus conta com uma página na rede social Facebook, fato que tornou pública a ida da emissora carioca para o mercado amazonense além da chamada veiculada em 93.1 FM.



A FM O Dia está entre as maiores audiências históricas do país, dona de mais de 200 mil ouvintes por minuto em períodos importantes da pesquisa realizada na praça do Rio de Janeiro (Kantar Ibope Media). A 100.5 FM carioca está comemorando 20 anos no ar e também está voltada à edição do Rio de Janeiro do Festival Villa Mix, marcado para o dia 19 de novembro.



https://www.facebook.com/fmodiamanaus/

http://www.fmodia.com.br/manaus/

robert_wadt em 15 Set 2017 - 22:00



Uma dúvida... qual satélite geraria a programação ? Será com sinal aberto ?



Informação que tenho aqui na minha cidade que foi a primeira filiação a rede FM O DIA.

















