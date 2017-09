Você está lendo um tópico

'Que País é este?', disse Wesley ao ser preso

Coluna do Estadão

16 Setembro 2017 | 05h30







Wesley Batista repetiu o ex-diretor da Petrobrás Renato Duque ao ser preso na quarta, 13. Informado de que, além do mandado de busca e apreensão, a Justiça também havia autorizado sua prisão, colocou a mão na cabeça, deu um chute no chão e soltou um “Que País é este?”. Ele foi detido por suspeita de lucro ilegal no mercado financeiro, fato sem relação com a delação que lhe garantiu perdão judicial. Seu irmão, Joesley Batista, nas gravações que fizeram a maré virar contra si, havia demonstrado confiança: “Nós não vai ser preso”.



Vai pedir música. O empresário também foi preso por suspeita de crime financeiro e, ao contrário de Wesley, pode perder a imunidade judicial por ter omitido fatos na delação. Já são dois mandados contra ele.



Deluxe. Joesley Batista perdeu a liberdade, mas não a classe. Embarcou ontem no avião da PF rumo a São Paulo carregando uma mala Rimowa, considerada uma das marcas mais luxuosas (e caras) do mundo.



